ФАС подписала соглашение о заморозке цен на бензин и дизель

Речь идет о соглашении, поручения по которому на этой неделе отдал премьер Дмитрий Медведев. Он обязал ФАС и Минэнерго закрепить данным соглашением договоренности с нефтяными компаниями, согласно которым нефтяники обязуются зафиксировать цены на бензин и дизель до конца этого года на уровне мая.

Ранее между правительством России и крупнейшими нефтяными компаниями было достигнуто соглашение о заморозке цен с 1 ноября. Предельные значения цен по каждому региону закреплены в протоколе совещания.

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