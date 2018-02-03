ФАС усилила контроль за ценами на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 30 января направила в свои территориальные органы письмо, в котором предписывает усилить контроля за текущей ситуацией на рынках нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Антимонопольщики также послали запросы крупным нефтяным компаниям с просьбой отчитаться, сколько топлива они хотят поставить на экспорт. А 5 февраля в ФАС пройдет совещание с крупными производителями топлива.
Такими мерами в ФАС пытаются недопустить "негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов". В ведомстве заявляют, что "какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют".
2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что поговорит с главой ФАС Игорем Артемьевым о возможности снижения цен на бензин в России.
Ранее сообщалось, что рост цен на бензин в России в 2017 году втрое превысил инфляцию. Участники рынка считают, что до президентских выборов скачка цен не будет, но в целом в нынешнем году цена на топливо продолжит расти.
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