Эксперт: в 2018 году бензин подорожает на 6%

В 2018 году цены на бензин и дизельное топливо поднимутся ориентировочно на два рубля или 6%. При этом прогнозы, что литр автомобильного топлива преодолеет отметку в 50 рублей, не оправдаются. Об этом заявил Евгений Аркуша, президет "Российского топливного союза" (РТС) в интервью агентству нефтегазовой информации.
Евгений Аркуша,
президент РТС:
—Акцизы в России за все время ни разу не снизились, более того, они каждый год повышаются. В 2018 году, как известно, кроме уже запланированого роста акцизов, ожидается дополнительное повышение акцизов с 1 января и с 1 июня на 50 копеек за 1 литр. Также на акциз еще накрутит НДС, поэтому цена на топливо в 2018 году только за счет роста акцизов должна вырасти не менее чем на 1,5 рубля.
Эксперт отметил, что осенью 2017 года нетрадиционно выросли оптовые цены на нефтепродукты, хотя зимой и осенью они всегда падают. Примерно на 10% выросли оптовые цены на бензин, около 20% - на дизельное топливо. При этом в рознице цены на ДТ выросли примерно на 6-7%.
Евгений Аркуша,
президент РТС:
— С 2010 года инфляция превысила рост розничных цен примерно на 16-20%. Осенью 2017 года оптовые цены на дизельное топливо превысили розничные - это парадоксальная ситуация. Не могут цены расти ниже уровня инфляции из года в год. Это просто невозможно. Я называю это искусственным сдерживанием, когда-нибудь это должно было прорваться.
С конца декабря 2016 года по конец того же месяца 2017 года бензин в России подорожал в среднем на 7,2%. По информации ведомства, в Барнауле по состоянию на 25 декабря 2017 года литр бензина марки АИ-92 стоил 36,6 рублей, АИ-95 — 38,6 рублей, дизельного топлива — 39,9 рублей. Традиционно ценники на бензин в Алтайском крае одни из самых низких по стране.
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