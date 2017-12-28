Эксперты: фактическая инфляция в России в три раза выше официальной

Исследования потребительских цен на основные товары и услуги ЦЭПР провел в 12 регионах (и 15 населенных пунктах) в ноябре-декабре 2017 года. В Алтайском крае — в Бийске, в Свердловской области — в Екатеринбурге, во Владимирской области — в Коврове и др.

К каким выводам пришли эксперты?

Вывод экспертов: в среднем цены на продукты за год выросли в этих населенных пунктах на 9,5%, и это в три раза превышает официально заявленный уровень инфляции. При этом в Бийске рост цен по составил 8%, в Коврове Владимирской области 10,4%, в Екатеринбурге 9,5%.

В некоторых населенных пунктах рост цен был намного выше. Например одном из сел Карелии цены за год увеличились на 22,3%. Это было связано с завозом дорогостоящих продуктов и отсутствия более дешевой альтернативы в местном магазине, объяснили эксперты.

В октябре 2017 года представители ЦБ заявили, что инфляция составит 3,2%, а затем Минэкономразвития и ЦБ пересмотрели прогноз до 2,5-2,8%.

Как проводились исследования?

В ноябре-декабре 2016 года и ноябре-декабре 2017-го наблюдатели по просьбе ЦЭПР посетили в своем населенном пункте три торговые точки: сетевой супермаркет, несетевой розничный магазин и рынок. А также аптеку.

Затем они зафиксировали минимальные цены на товары из списка: продукты и непродовольственные товары — косметику и бытовую химию, лекарства. В сетевых супермаркетах они отдельно фиксировали минимальные цены на товары, идущие по акциям или со скидками.

В некоторых населенных пунктах, где нет торговых точек всех перечисленных типов, наблюдатели фиксировали цены в имеющихся торговых точках.

Кроме того, наблюдатели предоставили информацию о ценах на жилищно-коммунальные услуги, бензин и проезд в общественном транспорте.

Какие товары попали по наблюдение?

В список продовольственных товаров вошли 22 наиболее востребованных и распространенных продуктов: молоко, мало, сыры, кефир, сметана, говядина, курятина и пр.

В итоге была получена усредненная стоимость набора самых популярных продуктов по минимальным ценам.

Как живут на среднюю зарплату?

Но эксперты пошли еще дальше и на основании своих оценок стоимости потребительской корзины изучили, сколько же остается денег у работающего человека на все остальные расходы, если вычесть минимальные расходы — на питание, услуги ЖКХ, непродовольственные товары, без которых не обойтись (два лекарства, зубная паста, шампунь и мыло, стиральный порошок), проезд в общественном транспорте (в сельской местной его не считали).

В Бийске на это уходит 59,9% от средней зарплаты по региону, в Москве — 29,3%, в Екатеринбурге 50,9%.

Как живут на зарплату ниже средней?

Однако зарплата большинства россиян ниже официального среднего уровня, особенно в небольших городах и селах. Поэтому они взяли за основу две три средней зарплаты по региону и выяснили, какую часть от нее занимают вот эти обязательные расходы.

В Бийске — 89,8%, в Москве — 44%, в Екатеринбурге — 76,4%.

Как живут пенсионеры?

Аналогичные оценки были сделаны и для пенсионеров, семей с детьми. Они исходили из того, что пенсионер получает среднюю пенсию (оговорившись, что у большинства из них пенсия меньше). И, кроме того, исключили транспортные расходы и не стали включать дополнительные лекарства.

Но и при этих допущениях не во всех населенных пунктах пенсии хватило, чтобы покрыть даже самые минимальные расходы.

В Бийске на минимальные расходы понадобилось бы 103% средней пенсии, в Москве 123,9%, в Екатеринбурге 113,4%. В большинстве других населенных пунктов, которые попали в исследование, на это ушло бы 68-96% пенсии.

Что из этого следует?

Вывод эксперты сделали неутешительный: одиноко проживающий пенсионер без помощи родственников и не получая других доходов кроме пенсии, в лучшем случае может позволить себе лишь удовлетворение самых необходимых потребностей (но не дорогостоящее лечение, поездки и т. д.). В худшем – пенсии может не хватать даже на самые минимальные нужды.

Эксперты полагают, что нужно пересматривать понятие "бедность" и уходить от искусственно заниженных показателей - таких, например, как прожиточный минимум пенсионера.

Полностью с результатами исследования можно познакомиться на сайте ЦЭПР.