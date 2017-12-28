Центробанк решил не бороться с инфляцией в 2018 году

"Годовой темп прироста цен продовольственных товаров в ноябре составил 1,1%. В частности, ниже, чем годом ранее, были цены на плодоовощную продукцию, сахар-песок, мясо и птицу, крупу и бобовые и так далее", — говорится в документе. В ЦБ отмечают, что стабильный курс рубля тоже внес свою лепту в замедлении темпов роста цен.

К началу 2018 года эксперты прогнозируют инфляцию на уровне 2,4–2,6%, и повышение ее до 4% за год. При этом в ЦП не исключают, что инфляция во все может упасть до 2,1% в начале года из-за крепкого курса рубля и недозагруженности мощностей экономики.

При этом опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что инфляция пошла вниз из-за изменения экономической ситуации. "Мы сейчас производим больше, чем реально нужно людям. Этим и объясняется дефляция. Мы уперлись в ограниченный потребительский спрос", - рассказал Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка.