Каждому российскому пенсионеру ежемесячно не доплачивают более тысячи рублей

С 2016 года на российских пенсионерах сэкономили почти триллион рублей, сообщила партия "Справедливая Россия" и внесла в Госдуму законопроект, обязывающий вернуть деньги.
В партии подсчитали, что ежемесячно пенсионеры недополучают в среднем 1174 рубля. За два года сумма невыплат составила 963,1 миллиарда рублей, сообщает журнал "Мои года" со ссылкой на законопроект справедливороссов. Правительство не одобрило инициативу вернуть деньги пенсионерам, сославшись на то, что в законе о бюджете на 2018 год данные операции не предусмотрены.
В 2015 году ЕР приостановила действие закона, по которому пенсии десятков пенсионеров должны быть проиндексированы на уровень инфляции в 12,9%. Индексация была установлена на уровне 4%. Также индексация была заморожена у работающих пенсионеров. Из-за этих действий бюджет потерял 52 млрд рублей налогами, пишет ura.ru. Количество работающих пенсионеров сократилось на миллион человек.
В России указом президента заморожена накопительная часть пенсии до 2020 года. Согласно мнению законодателя, закон увеличит поступления на страховую пенсию на 304,5 млрд рублей, напоминает "Национальная служба новостей".
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