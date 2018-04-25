Федералы придумали, кому поручить ремонт Старого моста в Барнауле

Старый мост через Обь в Барнауле могут передать в оперативное управление Упрдор "Алтай" — ведомству, которое содержит федеральные трассы в регионе. Об этом свидетельствуют данные сайта арбитражного суда Алтайского края.
В суд с иском обратилось федеральное агентство по управлению госимуществом в Алтайском крае. Оно просит обязать дорожников взять себе мост на праве оперативного управления. Суд принял иск 16 апреля. Слушания по делу начнутся 21 мая.
Старый мост — наиболее проблемная точка в транспортной инфраструктуре Барнаула. На подъездах к нему образовались огромные ямы, которые провоцируют километровые пробки.
Местные власти не могут отремонтировать выбоины, ведь мост с осени 2017 года принадлежит не им, а федеральном ведомству — Росимуществу. Но федералы за полгода ничего с проблемным объектом не сделали.
Передача объекта в управление федеральным дорожникам многим экспертам кажется наиболее логичным выходом из ситуации.
Если этот процесс затянется или сорвется, есть вероятность, что мост придется закрыть. Его состояние близко к аварийному. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до миллиарда рублей. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.
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