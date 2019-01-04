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Автоновости
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Фура снесла ограждение на Старом мосту в Барнауле

4 января в Барнауле на Старом мосту фура снесла железную конструкцию, которая служит ограничителем для большегрузного транспорта, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22».

ДТП на Старом мосту.
ДТП на Старом мосту.
vk.com/barneos22

О пострадавших не сообщается.

В настоящее время пробки на мосту нет.

Это далеко не первый случай, когда водители большегрузов неверно соизмеряют габариты своего транспортного средства и высоту ограничителя. Не помогают даже установленные по дороге в Барнаул указатели, которые запрещают проезжать большегрузам.

Напомним, состояние моста представляют угрозу. Чтобы сохранить конструкцию до масштабного ремонта, ужесточили ограничение по весу для транспортных средств, а также обновили ограничительные рамки для большегрузов и установили видеокамеры.

Ранее altapress.ru писал, что Старый мост — одна из самых проблемных точек в транспортной инфраструктуре Барнаула. Больше десяти лет он находится в близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 млрд рублей.

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