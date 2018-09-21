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Гаишники будут тормозить водителей-должников и спрашивать, где они паркуются

Сотрудники ГИБДД будут останавливать автовладельцев-должников на дороге. Инспекторы будут выяснять, где живут и паркуются водители, а после передавать эту информацию в Федеральную службу судебных приставов. Об этом гласит приказ минюста РФ, который вступил в силу 20 сентября.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

Документ предписывает, что сотрудник ГИБДД обязан останавливать таких автовладельцев на дороге и сообщать им, что автомобиль находится в розыске по запросу приставов.

Как именно будет происходит «отлов» должников в потоке — не уточняется. Не исключено, что стражи порядка будут опираться на работу дорожных камер, предполагает автомобильный портал drom.ru.

Также согласно приказу сотрудники полиции (не только ГИБДД) будут помогать приставам при выселении должника, освобождении нежилого помещения, земельного участка, при сносе строения, здания или сооружения либо их отдельных конструкций.

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