Гаишники раздали водителям молоко в российском городе

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и спрашивали у водителей, знают ли они о наказании за «пьяное» вождение и что нужно делать, если они увидели пьяного за рулем. Затем вручали каждому бутылочку молока.

В Госавтоинспекции региона уверены — такая акция поможет снизить количество нетрезвых автомобилистов на дорогах, пишет Газета.Ru.

Всего с начала года сотрудники ГИБДД Чувашии выявили 294 автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекции Чувашии. Причем 28 садились за руль повторно.

Ранее сибирский гаишник, дважды лучший работник года, пообещал выбить зубы мужчине.