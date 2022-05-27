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Автоновости

Гаишники раздали водителям молоко в российском городе

Инспекторы ГИБДД Чебоксар провели профилактическую акцию, направленную на снижение ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

Молоко.
Молоко.
CC0

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и спрашивали у водителей, знают ли они о наказании за «пьяное» вождение и что нужно делать, если они увидели пьяного за рулем. Затем вручали каждому бутылочку молока.

В Госавтоинспекции региона уверены — такая акция поможет снизить количество нетрезвых автомобилистов на дорогах, пишет Газета.Ru.

Всего с начала года сотрудники ГИБДД Чувашии выявили 294 автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекции Чувашии. Причем 28 садились за руль повторно.

Ранее сибирский гаишник, дважды лучший работник года, пообещал выбить зубы мужчине.

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