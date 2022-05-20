21 мая
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Происшествия

Сибирский гаишник, дважды лучший работник года, пообещал выбить зубы мужчине

Сотрудник ГИБДД в Норильске мощно покрыл матом мужчину, который помешал ему работать, сообщает Kras Mash.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам полицейских, один из виновников (явно пьяных) хотел скрыть улики ДТП. Сначала инспектор Григорий Власов отреагировал спокойно, но потом сорвался на трехэтажные маты и угрозы. Например — «да у тебя зубы упадут в желудок».

Причем, как пишет источник, ранее Власов дважды получал награду как лучший работник года, а еще засветился в СМИ после того, как ударил женщину.

«Этика, конечно, сильно хромает, но высказался он по делу категорически точно», — считают комментаторы.

Ранее в Санкт-Петербурге два инспектора ГИБДД избили сотрудницу уголовного розыска прямо в отделении полиции.

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