Сибирский гаишник, дважды лучший работник года, пообещал выбить зубы мужчине

Сотрудник ГИБДД в Норильске мощно покрыл матом мужчину, который помешал ему работать, сообщает Kras Mash .

По словам полицейских, один из виновников (явно пьяных) хотел скрыть улики ДТП. Сначала инспектор Григорий Власов отреагировал спокойно, но потом сорвался на трехэтажные маты и угрозы. Например — «да у тебя зубы упадут в желудок».

Причем, как пишет источник, ранее Власов дважды получал награду как лучший работник года, а еще засветился в СМИ после того, как ударил женщину.

«Этика, конечно, сильно хромает, но высказался он по делу категорически точно», — считают комментаторы.

Ранее в Санкт-Петербурге два инспектора ГИБДД избили сотрудницу уголовного розыска прямо в отделении полиции.