Какие дороги перекроют в Барнауле из-за перекладки теплосетей

Для проведения ремонта сетей потребуется перекрытие трети, половины и всей ширины проезжей части.
- С 13 мая по 19 июня будет ограничено движение по трети проезжей части четной стороны ул. Энтузиастов в районе жилых домов 20а, 22,
- С 13 мая по 5 июня по ½ проезжей части дороги четной стороны улицы Антона Петрова в районе жилого дома № 258 и по ½ ул. Шукшина в районе жилого дома № 29,
- С 13 мая по 29 июня по ½ проезжей части дороги четной стороны ул. Шукшина в районе жилого дома № 34,
- С 13 мая по 14 июня по трети проезжей части дороги четной стороны ул. Попова в районе дома № 208а и № 157,
- С 13 мая по 27 июня для погрузочно-разгрузочных работ будет перекрыто по ½ проезжей части нечетной стороны ул. Георгия Исакова в районе жилых домов № 213, 213в,
- С 22:00 17 мая до 6:00 20 мая — по всей ширине проезжей части ул. Островского в районе жилого дома № 23.
Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально завершился 7 мая. С 13 мая начали гидравлические испытания и отключение воды.