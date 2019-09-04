Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

ГИБДД охотится за ночными гонщиками Барнаула

Госавтоинспекции Алтайского края берет на особый контроль жалобы на стритрейсеров и устанавливает патрули в местах их традиционных тренеровок. Об этом пишет Amic.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

Ранее «Алтайская правда» пожаловалась на то, что ночные гонщики своим шумом мешают спать жителям центральных улиц города. Также они беспокоят пациентов горбольницы № 1, которые поступают туда с серьезными травмами.

В Госавтоинспекции пообещали обратить особое внимание на проспект Ленина и улицу Димитрова.

«Экипажам дорожно-патрульной службы поставлены задачи по контролю за соблюдением требований ПДД РФ, в том числе соответствию транспортных средств требованиям технического состояния (уровень шума) на ул. Димитрова», — сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Также служба предложит городскому комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи ограничить скорость на улице Димитрова.

Еще в этом году в Барнауле установят дополнительные камеры видеонаблюдения за участниками дорожного движения. Их разместят на шести перекрестках и пересечениях: пр. Ленина — ул. Гоголя, пр. Ленина — ул. Матросова, ул. Аванесова — ул. Кауфмана, ул. Попова — ул. Энтузиастов, Павловский тракт — ул. Советской Армии. Всего в крае установлены 54 прибора фото- и видеофиксации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость