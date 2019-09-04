ГИБДД охотится за ночными гонщиками Барнаула

Госавтоинспекции Алтайского края берет на особый контроль жалобы на стритрейсеров и устанавливает патрули в местах их традиционных тренеровок. Об этом пишет Amic.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Ранее «Алтайская правда» пожаловалась на то, что ночные гонщики своим шумом мешают спать жителям центральных улиц города. Также они беспокоят пациентов горбольницы № 1, которые поступают туда с серьезными травмами.

В Госавтоинспекции пообещали обратить особое внимание на проспект Ленина и улицу Димитрова.

«Экипажам дорожно-патрульной службы поставлены задачи по контролю за соблюдением требований ПДД РФ, в том числе соответствию транспортных средств требованиям технического состояния (уровень шума) на ул. Димитрова», — сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Также служба предложит городскому комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи ограничить скорость на улице Димитрова.

Еще в этом году в Барнауле установят дополнительные камеры видеонаблюдения за участниками дорожного движения. Их разместят на шести перекрестках и пересечениях: пр. Ленина — ул. Гоголя, пр. Ленина — ул. Матросова, ул. Аванесова — ул. Кауфмана, ул. Попова — ул. Энтузиастов, Павловский тракт — ул. Советской Армии. Всего в крае установлены 54 прибора фото- и видеофиксации.