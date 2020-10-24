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ГИБДД советует алтайским водителям как можно скорее решить вопрос с резиной

24 и 25 октября в Алтайском крае ожидается мокрый снег с дождем, возможно установление временного снежного покрова, что усугубляет дорожную обстановку. В ГИБДД советуют автомобилистам позаботиться о смене шин.

Зима, автомобиль.
Зима, автомобиль.
СС0

В крае усилится ветер, местами его порывы будут достигать 23 м/с.

Госавтоинспекция рекомендует ездить с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров и внимательнее при приближении к пешеходным переходам.

«Кроме того, чтобы не стать участником ДТП советуем водителям как можно скорее решить вопрос со сменой летних шин на зимние», — рекомендуют в ГИБДД.

Пешеходам также следует побеспокоиться о безопасности и обзавестись светоотражающими элементами на одежде.

Как ранее писал altapress.ru, в Барнауле в субботу, 24 октября, прогнозируют +3…+5 градусов. В конце дня ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

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