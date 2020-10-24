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Жизнь

Морозные выходные в Алтайском крае стартуют со снега и сильного ветра

Холодные октябрьские выходные стартовали в Алтайском крае. Минувшей ночью температура воздуха опускалась до -6 градусов.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

Днем на территории региона, согласно прогнозу алтайского Гидрометцентра, будет 0…+5 градусов.

В отдельных районах ожидаются небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.

В Барнауле в субботу, 24 октября, будет +3…+5 градусов. В конце дня ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 25 октября, в Алтайском крае температура воздуха местами опустится до -13 градусов.

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