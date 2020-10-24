Морозные выходные в Алтайском крае стартуют со снега и сильного ветра

Днем на территории региона, согласно прогнозу алтайского Гидрометцентра, будет 0…+5 градусов.
В отдельных районах ожидаются небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.
В Барнауле в субботу, 24 октября, будет +3…+5 градусов. В конце дня ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 25 октября, в Алтайском крае температура воздуха местами опустится до -13 градусов.