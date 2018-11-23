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ГИБДД устроит сплошные проверки водителей на дорогах Барнаула

В ночь 23 на 24 и с 24 на 25 ноября в Барнауле ГИБДД вместе с дружинниками проведет мероприятие «Нетрезвый водитель». Автомобилистов будут останавливать по методу сплошных проверок, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

В патрулировании также буду участвовать экипажи ГИБДД из Бийска и Первомайского района. Полицейские будут дежурить в местах максимальной концентрации ДТП.

В Госавтоинспекции отмечают, что нетрезвых водителей несложно заметить на дороге. Они превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасную дистанцию, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра.

Езда нетрезвых водителей сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям.

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