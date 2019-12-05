ГИБДД увеличит количество вопросов в экзамене на права

На теоретическом экзамене для получения водительских прав количество вопросов значительно увеличится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николая Гилякова.

Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года. Теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок».

Кроме того, как ранее стало известно, экзамены ГИБДД на площадке и в городе объединят в один. Гиляков добавил, что не будет и заранее известных маршрутов, а также планируется отказаться от балльной оценки.

Также в ближайшее время уточнят возраст, с которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде, и будет снят запрет на обучение на автомагистралях, отмечает «Коммерсант».

Что такое реформа образования водителей

Реформа началась в 2013 году и не прекращалась последние шесть лет. За это время отменили самоподготовку (экстерн), ввели новые категории водительских прав (включая М, А1 и т. д.), ужесточили требования к автошколам и правила сдачи экзаменов, а также ввели регулярные проверки автошкол.