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Автоновости

ГИБДД планирует исключить один из этапов экзамена на права

Экзамены ГИБДД на площадке и в городе объединят в один с октября 2020 года, пишет ТАСС. Единый автоэкзамен — это центральное новшество реформы образования водителей, которую начали еще в 2013 году.

Дорожный конус.
Дорожный конус.
СС0

Госавтоинспекция активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

В частности, исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. Проект постановления находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.

Ранее Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект, но позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.

Также в ближайшее время уточнят возраст, с которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде, и будет снят запрет на обучение на автомагистралях, отмечает «Коммерсант».

Что такое реформа образования водителей

Реформа началась в 2013 году и не прекращалась последние шесть лет. За это время отменили самоподготовку (экстерн), ввели новые категории водительских прав (включая М, А1 и т. д.), ужесточили требования к автошколам и правила сдачи экзаменов, а также ввели регулярные проверки автошкол.

Ранее в Минздраве уточнили, когда начнет действовать новый порядок медосмотра для водителей.

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