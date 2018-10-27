ГИБДД: водительские права будут электронными

Точных сроков, когда это произойдет, Черников не назвал. Но отметил, электронный документооборот позволит решить проблему «лишенцев», которые продолжают ездить за рулем. По его словам, более 50% водителей, лишенных прав, не сдают удостоверения.
Первым этапом на пути к этому стал переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС). Все данные о машине и ее истории будут хранить в электронном варианте в базах ГИБДД. Приказ об этом вступил в силу 6 октября.
Старые ПТС, уже имеющиеся у граждан, юридической силы не утратят. Обменивать их не потребуется.
Отметим так, что водителям последние несколько лет необязательно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно назвать инспектору номер полиса (или показать распечатку купленного в интернете). По нему гаишник проверит, действителен полис или нет. Можно предположить, что с правами и другими документами водителей скоро будут работать по такой же схеме.