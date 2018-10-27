ГИБДД: водительские права будут электронными

Российским автомобилистам будут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств в электронном виде. Об этом сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников, передает «Коммерсантъ».

Точных сроков, когда это произойдет, Черников не назвал. Но отметил, электронный документооборот позволит решить проблему «лишенцев», которые продолжают ездить за рулем. По его словам, более 50% водителей, лишенных прав, не сдают удостоверения.

Первым этапом на пути к этому стал переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС). Все данные о машине и ее истории будут хранить в электронном варианте в базах ГИБДД. Приказ об этом вступил в силу 6 октября.

Старые ПТС, уже имеющиеся у граждан, юридической силы не утратят. Обменивать их не потребуется.

Отметим так, что водителям последние несколько лет необязательно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно назвать инспектору номер полиса (или показать распечатку купленного в интернете). По нему гаишник проверит, действителен полис или нет. Можно предположить, что с правами и другими документами водителей скоро будут работать по такой же схеме.