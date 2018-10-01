Новые законы, штрафы и правила: как изменится жизнь россиян в октябре

С 1 октября вступают в силу законодательные изменения, которые коснутся так или иначе жизни многих россиян.

«Пересчет» предпенсионеров

Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля. Михаил Хаустов

С 1 октября ежеквартально работодатели будут предоставлять сведения в центры занятости о сотрудниках предпенсионного возраста — тех, кому осталось пять лет до выхода на пенсию, пишет НГС.

Делается это для того, чтобы обеспечить права предпенсионеров, которые гарантируются законопроектами о совершенствовании пенсионной системы и о введении уголовной ответственности за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу сотрудника предпенсионного возраста, поясняет Роструд.

Свадьбы

Свадьба. СС0.

С 1 октября россияне, желающие заключить брак, могут по своему усмотрению назначить время и день свадьбы за год до официальной регистрации.

Это стало возможно благодаря ФЗ от 3 августа 2018 года, который вступает в силу 1 октября.

До сих пор регистрация брака происходила спустя месяц после подачи заявления в загс

Госреестр

С 1 октября в Единый государственный реестр будут вноситься все новые записи о рождении, заключении и расторжении брака, смерти, а старые его пополнят до 2021 года.

Благодаря этому любой гражданин сможет получить справку в загсе по месту жительства или пребывания, а не в том, где вносилась запись.

Крымский мост

Крымский мост. most. life

На Крымском мосту будет открыто движение для грузового автотранспорта, что позволит увеличить товарооборот между Крымом и другими российскими регионами.

Упрощаются правила регистрации для ИП

Порядок госрегистрации юрлиц обещают упростить с октября. В частности, если в регистрации будет отказано из-за недостающих документов или неверного оформления заявки, то у заявителя появится три месяца на исправление ошибок.

Если заявитель успеет повторно подать документы в течение этого срока, то он может не платить повторно госпошлину в размере четырех тысяч рублей и не предоставлять документы, которые уже были поданы и остались в регистрирующем органе.

Интернет-переписка

С 1 октября в силу вступает очередная часть «пакета Яровой», согласно которой провайдеры обязаны хранить все переданные пользователем сообщения (в электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах и т. п.) в течение 30 суток.

Штрафы за нарушения в долевом строительстве

С 1 октября чиновников, которые необоснованно выдали или отказались выдавать заключение о соответствии застройщика и проектной документации всем требованиям, будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Регистрация автомобилей

С 6 октября вступает в силу приказ МВД России, упрощающий процедуру постановки на учет автотранспортных средств с замененным двигателем, а также разрешающий регистрировать машины с электронными ПТС.

Также приказ устанавливает, что при постановке на учет транспортного средства, у которого несколько собственников, достаточно присутствия того из них, на кого оформляется автомобиль — остальным нужно лишь официально заявить о своем согласии.