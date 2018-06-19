После 2024 года более половины россиян хотят видеть Путина президентом РФ

В результате опроса "Левада-центром" 51% россиян хотят видеть Владимира Путина на посту президента РФ после 2024 года, число тех, кто этого не хочет, — 27%, пишут "Ведомости".
Число желающих "полномасштабных перемен" в России за год увеличилось с 42 до 57%. Но 30% уверены, что изменения в составе правительства не приведут к решению существующих проблем, на их решение надеется лишь 24%.
"Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично, — комментирует результаты опроса директор "Левада-центра" Лев Гудков. — При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не ответил, способно ли общественное мнение изменить позицию Путина о необходимости ухода с поста президента после второго срока.
"Наш народ связывает перемены с Путиным. Люди недовольны уровнем жизни и коррупцией, но считают, что только он может решить проблемы. Кредит доверия к президенту достаточно большой как к человеку, который олицетворяет представления народа о том, какой должна быть страна: с ней должны считаться на внешней арене, но при этом надо, чтобы люди жили хорошо. Люди хотят улучшенного брежневского варианта", — приводит издание слова экономиста Евгения Гонтмахера, пишет znak.com.
Факт
Во время опроса в августе прошлого года 67% россиян утверждали, что после истечения срока полномочий хотели бы видеть Путина главой государства в 2018 году. После выборов в 2012 году о следующем президентском сроке говорили только 34%.
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