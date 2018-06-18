Песков прокомментировал сбор подписей против пенсионной реформы

Так он ответил на просьбу прокомментировать сбор подписей на интернет-сайтах под петициями против повышения пенсионного возраста.

"Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения <законопроекта в Госдуму> подключатся эксперты в Думе", — сказал представитель Кремля.

"Президент в этом обсуждении не принимает участия", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На реплику журналистов о том, что президент может наложить вето на закон после его принятия, Песков сказал: "Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту".

Ранее сообщалось, что петиция против повышения пенсионного возраста набрала больше миллиона подписей.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

В случае повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.