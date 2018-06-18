Песков прокомментировал сбор подписей против пенсионной реформы

Президент РФ Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста. Поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно. Об этом заявил 18 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
Так он ответил на просьбу прокомментировать сбор подписей на интернет-сайтах под петициями против повышения пенсионного возраста.
"Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения <законопроекта в Госдуму> подключатся эксперты в Думе", — сказал представитель Кремля.
"Президент в этом обсуждении не принимает участия", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
На реплику журналистов о том, что президент может наложить вето на закон после его принятия, Песков сказал: "Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту".
Ранее сообщалось, что петиция против повышения пенсионного возраста набрала больше миллиона подписей.
16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.
В случае повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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