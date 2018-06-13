Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем рапорте об отставке во время путча 1991 года.
Тогда он занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.
Путин в интервью для документального фильма "Дело Собчака" рассказал о том, что во время путча он работал с Анатолием Собчаком, который был на стороне действующей власти и Ельцина.
"А с другой стороны — попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял", — цитирует президента РИА Новости.
Он "не мог быть там и там одновременно", поэтому сказал, что "для себя уже выбор сделал" и не может "метаться туда-сюда".
Президент рассказал, что хотел в этой ситуации чувствовать себя уверенно, поэтому правильным посчитал написать рапорт и уйти в отставку. Собчак ему ответил: "Хорошо, так и сделайте". После этого Собчак сделал звонок председателю КГБ, одному из лидеров "путчистов" Владимиру Крючкову, чем удивил Путина, уверенного, что тот "пошлет куда подальше". Рапорт Путина был подписан Крючковым в течение нескольких дней.
Путин в документальном фильме "Дело Собчака" рассказал о своем отношении к путчу ГКЧП в августе 1991 года, пишет ura.ru. Своими воспоминаниями поделился также действующий руководитель Росгвардии Виктор Золотов, который тогда работал в охране Ельцина.
Документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак "Дело Собчака" вышел в российский прокат 12 июня. Собеседниками Ксении Собчак в проекте стали глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сенатор Людмила Нарусова, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава правления РОСНАНО Анатолий Чубайс.
Ксения Собчак призналась, что готовила документальный проект в жанре политического детектива больше года.
Кто такой Анатолий Собчак?
Анатолий Собчак (1937-2000 гг) — политик периода перестройки в СССР и первых постсоветских лет России, первый мэр Санкт-Петербурга.
Путин работал с Собчаком с начала 1990-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.
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