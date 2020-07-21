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Глава Алтая придумал, как спасти туристов от пробок

Из-за ремонта моста в селе Усть-Муны на Чуйском тракте водители вынуждены тратить в пробке до 2−3 часов. Глава Горного Алтая Олег Хорохордин поручил дорожникам пересмотреть график работ, сообщила пресс-служба правительства республики.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Глава региона получил множество жалоб от жителей и туристов на автомобильные пробки, собирающиеся на Чуйском тракте.

«Такого быть не должно. Необходимо переговорить с дорожниками, чтобы хотя бы по пятницам, когда прибывает большой турпоток, и воскресеньям, когда туристы отправляются домой, ремонтные работы не проводились», — отметил Хорохордин.

До подрядчиков сигнал губернатора дошел оперативно, пишет Telegram-канал «Алтай-Болтай». Часть работ с выходных перенесут на другие дни недели.

Как ранее писал altapress.ru, на выходных 18−19 июля огромная пробка образовалась в Горном Алтае возле сел Манжерок и Усть-Муны. Сотни машин часами стояли на невыносимой жаре.

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