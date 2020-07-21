Глава Алтая придумал, как спасти туристов от пробок

Глава региона получил множество жалоб от жителей и туристов на автомобильные пробки, собирающиеся на Чуйском тракте.
«Такого быть не должно. Необходимо переговорить с дорожниками, чтобы хотя бы по пятницам, когда прибывает большой турпоток, и воскресеньям, когда туристы отправляются домой, ремонтные работы не проводились», — отметил Хорохордин.
До подрядчиков сигнал губернатора дошел оперативно, пишет Telegram-канал «Алтай-Болтай». Часть работ с выходных перенесут на другие дни недели.
Как ранее писал altapress.ru, на выходных 18−19 июля огромная пробка образовалась в Горном Алтае возле сел Манжерок и Усть-Муны. Сотни машин часами стояли на невыносимой жаре.