Глава Алтая придумал, как спасти туристов от пробок

Глава региона получил множество жалоб от жителей и туристов на автомобильные пробки, собирающиеся на Чуйском тракте.

«Такого быть не должно. Необходимо переговорить с дорожниками, чтобы хотя бы по пятницам, когда прибывает большой турпоток, и воскресеньям, когда туристы отправляются домой, ремонтные работы не проводились», — отметил Хорохордин.