Глава Алтая просит дорожников установить на Чуйском тракте знаки на двух языках

В выездном совещании принял участие начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский. Он заверил Хорохордина, что «данный вопрос будет рассмотрен», передает пресс-служба правительства Алтая.
Кроме того, появятся тротуары для пешеходов, освещение и новое барьерное ограждение, отремонтируют и автобусные остановки.
В 2021 году работы по капремонту трассы запланированы на участках от Кызыл-Озека до Карасука (14 км) и от перевала Карасук до села Паспаул (10 км).
Ранее стало известно, какие участки Чуйского тракта расширят на территории Алтайского края.