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Автоновости

Глава Росавтодора побывал на открытии обновленного участка Чуйского тракта

26 мая в Алтайском крае открыли движение по отремонтированному участку Чуйского тракта на границе Первомайского и Тальменского районов. Присутствовал глава Росавтодора Роман Новиков, губернатор Виктор Томенко и другие.

Работы по расширению Чуйского тракта. Алтайский край.
Работы по расширению Чуйского тракта. Алтайский край.
altay.rosavtodor.ru.

На 10-километровом участке теперь четыре полосы, разворотные петли и переходно-скоростные полосы, а также двухуровневая транспортная развязка возле станции Озерки.

Там же построили и подземный пешеходный переход, стоянку для большегрузного транспорта, смонтировали новые линии электроосвещения.

Открытие обновленного участка Чуйского тракта.
Открытие обновленного участка Чуйского тракта.
Кадр видео t. me/altaigovernment/1582

«Еще один участок будет открыт сегодня недалеко от села Баюновские Ключи Первомайского района», — отметили в пресс-службе краевого правительства.

Глава федерального дорожного ведомства приехал на Алтае по поводу 100-летия получения Чуйским трактом статуса дороги государственного значения.

В крае к этому событию приурочили много мероприятий.

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