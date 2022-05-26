Глава Росавтодора побывал на открытии обновленного участка Чуйского тракта

На 10-километровом участке теперь четыре полосы, разворотные петли и переходно-скоростные полосы, а также двухуровневая транспортная развязка возле станции Озерки.
Там же построили и подземный пешеходный переход, стоянку для большегрузного транспорта, смонтировали новые линии электроосвещения.
«Еще один участок будет открыт сегодня недалеко от села Баюновские Ключи Первомайского района», — отметили в пресс-службе краевого правительства.
Глава федерального дорожного ведомства приехал на Алтае по поводу 100-летия получения Чуйским трактом статуса дороги государственного значения.
В крае к этому событию приурочили много мероприятий.