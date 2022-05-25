От Бийска до Ташанты. Как на Алтае будут праздновать столетие Чуйского тракта

26 мая 1922 года Чуйский тракт признали дорогой государственного значения и на древней дороге начали строить автомобильную трассу. А ровно через сто лет любители живописного тракта отпразднуют его юбилей: выставками, концертами и автопробегами. Что, где, когда и как — в материале altapress.ru

Встречи и экскурсии

Все основные празднования пройдут в Бийске и Республике Алтай.

Участники автопробега из Новосибирска отправятся в путь 26 мая — в день официального юбилея. Они остановятся у Музея Чуйского тракта и встретятся с ветеранами дорожного хозяйства. Сюда же приглашены главы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, а также глава федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков.

Евгений Дешевых,

начальник управления по туризму и курортной деятельности Алтайского края:

В самом музее можно увидеть много нового — еще до юбилея провели реэкспозицию первого этажа. Залы значительно пополнились предметами из фондов. На средства гранта губернатора Алтайского края сотрудники создали экспозицию, посвященную строительству Чуйского тракта.

Для горожан и гостей у Нулевого километра Чуйского тракта пройдет выставка ретро-автомобилей.

Музей Чуйского тракта нашбийск. рф

Пленэр

Здесь же 26 мая состоится пленэр «Картинами одного дня». Художники за день отобразят в своих работах все многообразие Чуйского тракта. Как отмечают организаторы, цель этого творчества — приоткрыть тайны дороги, которая из глубины веков устремляется в будущее.

Поучаствовать в акции может как профессионал, так и новичок. И лишь с 18 лет — ведь это еще и конкурс с денежными призами. Обладатель первой премии получить 30 тыс. рублей, второго и третьего — 25 и 20 тыс. рублей.

Утром необходимо зарегистрироваться у Нулевого километра и взять пронумерованные и помеченные печатью листы для работы. Готовые картины нужно передать оргкомитету конкурса до 20:00.

Созданные работы объединят в передвижную выставку. Первая выставка пройдет на следующий день у Музея Чуйского тракта с 10:00 до 17:00. Позже ее перевезут в новое место.

Цветение в дендрарии. Весна. Художники на пленэре. Анна Зайкова.

Еще одна выставка, посвященная легендарной дороге, прямо сейчас проходит и в Барнауле — это фотопроект «Чуйский тракт. 100 лет. Тысячи судеб». У театра драмы стоят 20 планшетов, заполненных большими видовыми и архивными фотографиями. Они взяты из краевых музеев, госархива, Росавтодора и у местных фотохудожников. Посмотреть на прошлое и современность тракта можно до 31 мая.

Майский пробег по Чуйскому тракту

Торжественный старт авто-мотопробега, участниками которого станут представители трех регионов, намечен на 28 мая. Колонна два дня будет следовать от «Жемчужины Алтая» Майминского района до кордона Кур-Кечу, где посадит саженцы в честь юбилея.

Всех участников попросили выдвигаться в путь на ретроавтомобилях или хотя бы машинах отечественного производства. Пример подает глава Республики Алтай Олег Хорохордин: он присоединится к пробегу на Волге 1976 года выпуска.

По дороге машины будут останавливаться на самых знаковых местах Чуйского тракта: у памятника Василию Шишкову, Кольке Снегиреву, у комплекса наскальных рисунков «Калбак-Таш» и т.д.

Ретро-выставка на День Победы. Ирина Пергаева , altapress.ru.

27 мая в Горно-Алтайске и 29 мая в Кош-Агаче пройдут вечерние праздничные концерты.

Аудиогид

Хорошая новость для всех, кто хочет прокатиться по Чуйскому тракту и узнать что-нибудь новенькое: Алтайтурцентр и управление по туризму создают гид для путешественников.

Он будет включать в себя информацию о самых интересных местах, которые встречаются на пути туристов в пределах Алтайского края. Это будут как культурные достопримечательности, так и природные. К примеру, диктор расскажет о гигантской ряби на Катуни у села Платово, тайнах горы Бабырган, скале Чертов палец в Алтайском районе и многом другом.

Аудиогид разместят на платформе izi. TRAVEL, где можно также отыскать экскурсии по Барнаулу и другим городам России и мира.

Беспроводные наушники Apple. pixabay.com

Июньский пробег по Чуйскому тракту

Еще один автопробег пройдет с 11 по 16 июня. «Колесо истории 2022» проведет клуб старинной и редкой техники «Самоход». К выезду готовятся пять автомобилей: машина сопровождения, ГАЗ-21, Москвич-403, ГАЗ-69 и грузовик ГАЗ-АА. В двух последних экипажи будут семейными. Им предстоит преодолеть 1,5 тыс. километров: до Кош-Агача и обратно.

В 09:00 участники пробега стартуют от библиотеки имени Василия Шишкова — таким образом они отдадут дань памяти исследователю и проектировщику одного из вариантов Чуйского тракта.

Евгений Смирнов,

координатор клуба старинной и редкой техники «Самоход»:

В день на ретро-автомобиле можно проходить максимум 300−350 километров. Зато на такой небольшой скорости успеваешь увидеть и оценить всю красоту. Такое неспешное по современным меркам передвижение приносит определенное удовольствие.

На обратном пути клуб планирует захватить часть старого Чуйского тракта. Одна из целей поездки — запечатлеть нынешнее состояние полуразрушенного Ининского моста. «Мы эту тему не бросим, все равно будем стучаться во все двери, чтобы сохранить и отреставрировать этот объект. Он принесет пользу и местным жителям, и будет радовать туристов», — говорит Евгений Смирнов.

Р-256 Чуйский тракт весной. rosavtodor.ru/ ( CC BY 4.0) CC BY 4.0)

Сейчас члены клуба активно готовятся к пробегу — проверяют все, что нуждается в проверке: тормоза, систему питания, ходовую часть и так далее. Как говорит координатор, чтобы не лежать всю дорогу под машиной, а получать удовольствие от поездки.

Евгений Смирнов,

координатор клуба старинной и редкой техники «Самоход»:

Просто и не скажешь, зачем мы этим занимаемся: затраты огромные, возместить их при продаже автомобиля невозможно. Но нельзя сбрасывать со счетов удовольствие: восстановленная машина живет, радует других людей. Кто по дороге тебе побибикает, кто палец вверх поднимет. Ретро-автомобили всегда вызывают интерес. Где бы мы ни остановились, всегда подходят, спрашивают. Получаются мини-выставки, которые в результате для кого-то становятся толком к тому, чтобы начать заниматься реставрацией. Люди смотрят на машины, трогают, а на их лицах появляются детские улыбки — может быть у родителей такие авто были. Это настоящие машины времени, которые возвращает человека в доброе прошлое.

Официально в пробеге участвуют только члены клуба, но никому не запрещено присоединиться. Однако придется самостоятельно позаботиться о своем питании и ночлеге.