Главная трасса на «российском Лазурном берегу» перегружена почти на 700%

На федеральной трассе А-147 (М-4 «Дон»), ведущей из Джубги в Сочи, в последние дни августа образуются многокилометровые пробки, сообщает «Югополис».

Ситуация на дороге связана с массовым отъездом туристов с курортов Краснодарского края.

27 августа по трассе проехало свыше 46 тыс. автомобилей — при пропускной способности 6 тыс. машин.

Перегруженность дороги на выезде с Сочи достигла 678,5%.

Местные власти обратились к автомобилистам, собирающимся выезжать из Сочи, учитывать информацию о перегруженности А-147 и планировать поездку на вечер или ночь.

Обсуждение проекта

На протяжении последнего десятилетия обсуждается проект строительства скоростной автотрассы по маршруту А-147 — с увеличением количества полос, созданием развязок, мостов, тоннелей и эстакад.

Участок трассы Джубга — Сочи. youtube.com

Критическая ситуация

Еще в 2012 году, в преддверии сочинской Олимпиады, возглавлявший тогда Краснодарский край Александр Ткачев оценивал стоимость проекта в 300 млрд рублей. Он обещал по завершении Игр-2014 «перебросить все силы, задействованные в строительстве олимпийских объектов», на реконструкцию А-147.

Уже тогда ситуация на трассе представлялась критической — дорога была загружена до многокилометровых пробок, а движение на ней часто блокировалось из-за схода селей и оползней. Эта проблема сохраняется до сих пор.

В мечтах на кабриолете

Год назад, в начале августа 2018-го, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обновленная трасса А-147 обойдется бюджету в 1,2 трлн рублей. При такой стоимости она стала бы самой дорогой автомагистралью в стране, писали «Ведомости».

Росавтодор разработал проект реконструкции трассы с удвоением количества полос. СМИ тогда писали, что обновленная А-147 превратит черноморское побережье Кубани в «российский Лазурный берег», по которому можно будет «пролететь на кабриолете с ветерком», пишет polit.ru. Предполагалось, что реконструкция завершится к 2023 году.

Этот проект и его смета были раскритикованы министерством транспорта России, которое назвало столь масштабные затраты нецелесообразными.

Рухнул участок трассы

Ранее сообщалось, что 25 июля после сильных дождей обрушился участок трассы Джубга — Сочи.

«Джубга — Сочи» — главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.