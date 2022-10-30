Голубой вагончик. Что за яркий компактвэн продают за 870 тыс. рублей

Голубую Toyota Tank 2018 года выпуска продают за 875 тыс. рублей в Бийске. Он отлично подойдет для большой семьи. Объявление размещено на Drom.ru.

Toyota Tank, 2018 года выпуска за 875 тыс. рублей

Toyota Tank собрали в 2018 году стране восходящего солнца. Он достаточно просторный и его габариты — 3700 (длина), 1670 (ширина) и 1735 (высота) мм.

У него ярко-голубой кузов, а салон отделан черной кожей.

В этом автомобиле сделали абсолютно ровный пол, чтобы пассажирам было удобно перемещать между рядами сидений. Компактвэн рассчитан на пять мест.

В Toyota Tank установлена система активной безопасности Smart Assist II. Она включает систему предотвращения столкновения, и в ней есть ассистент слежения за полосой.

Автомобиль отлично подойдет для семьи. Он достаточно просторный, у него большой багажник (205 л) и небольшая мощность — 69 лошадиных сил.

У компактвэна бензиновый двигатель на 1 л и автоматическая коробка передач. По паспорту, он расходует 4 л в смешанном цикле.

Его пробег — 62 тыс. км без пробега по России.