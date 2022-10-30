30 октября
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Автоновости

Голубой вагончик. Что за яркий компактвэн продают за 870 тыс. рублей

Голубую Toyota Tank 2018 года выпуска продают за 875 тыс. рублей в Бийске. Он отлично подойдет для большой семьи. Объявление размещено на Drom.ru.

Toyota Tank, 2018 года выпуска за 875 тыс. рублей
Toyota Tank, 2018 года выпуска за 875 тыс. рублей
Drom.ru

Toyota Tank собрали в 2018 году стране восходящего солнца. Он достаточно просторный и его габариты — 3700 (длина), 1670 (ширина) и 1735 (высота) мм.

У него ярко-голубой кузов, а салон отделан черной кожей.

В этом автомобиле сделали абсолютно ровный пол, чтобы пассажирам было удобно перемещать между рядами сидений. Компактвэн рассчитан на пять мест.

В Toyota Tank установлена система активной безопасности Smart Assist II. Она включает систему предотвращения столкновения, и в ней есть ассистент слежения за полосой.

Автомобиль отлично подойдет для семьи. Он достаточно просторный, у него большой багажник (205 л) и небольшая мощность — 69 лошадиных сил.

У компактвэна бензиновый двигатель на 1 л и автоматическая коробка передач. По паспорту, он расходует 4 л в смешанном цикле.

Его пробег — 62 тыс. км без пробега по России.

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