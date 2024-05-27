27 мая
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Автоновости

Гоночную Lada продают в Сибири за 7,5 млн рублей

ВАЗ Revolution 2006 года выпуска продается в Новосибирске за 7,5 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Гоночную Lada продают в Сибири за 7,5 млн рублей.
Гоночную Lada продают в Сибири за 7,5 млн рублей.
«Авито»

Lada Revolution - это концепт гоночного родстера, представленный АвтоВАЗом на Парижском автосалоне в 2003 году, а затем осенью того же года - на Франкфуртском моторшоу. Кроме версии с базовым 165-сильным двигателем, предлагалось также исполнение "SuperSport", где с того же агрегата было снято уже 215 лошадиных сил

На разгон до "сотни" у такого автомобиля уходило 6,5 секунды, а максимальная скорость составляла 260 км/ч. Летом 2005 года спорткар модернизировали.

Были доработаны дизайн и подвеска, появились новый аэродинамический диффузор и улучшенная система охлаждения двигателя. Несмотря на статус прототипа, вазовский болид имел различные модификации, которые принимали участие в национальной гоночной серии АвтоВАЗ (НГСА), проводившейся в России в 2004-2008 годах.

Из-за разразившегося в 2008-м кризиса проект Lada Revolution был закрыт, так как актуальность приобрели более доступные кольцевые машины.

Всего было собрано несколько десятков Lada Revolution. К настоящему времени на ходу остаются порядка десяти экземпляров.

Ранее сообщалось, что огромный квадроцикл с мощным двигателем продают в Сибири за 1,6 млн рублей.

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