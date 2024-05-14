Огромный квадроцикл с мощным двигателем продают в Сибири за 1,6 млн рублей.

"Сверх надежная трансмиссия, комфортная независимая подвеска, мощные двигатели, раздаточная коробка", — все это продавец отмечает в объявлении.
Отмечается, что в квадроцикле используют только заводские шины низкого давления. Рама и рычаги изготовлены из холодно тянутой бесшовной трубы марки СТ20.
Фишки квадроцикла
- Полимерная покраска
- Сверх надежная трансмиссия
- Большая грузоподъемность
- Хорошая плавучесть
В такую "машинку" может поместиться до пяти человек.
Ранее сообщалось, что роскошную моторную яхту продают в Сибири за 3,4 млн рублей.
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