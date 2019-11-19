Город стал безопаснее: власти Барнаула заявили о снижении числа ДТП

В Барнауле снижается аварийность. Об этом и повышении безопасности на дорогах краевой столицы 18 ноября сообщил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Как именно повышают безопасность

Антон Шеломенцев сделал это заявление на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Он отметил, что администрация города проводит системную работу с ГИБДД. По его словам, устраняют причины и условия совершения ДТП, выявляют новые места аварийности.

За последние три года реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» построили освещение на 20 километрах дорог. Особое внимание уделяли важным магистралям, таким как Змеиногорский тракт, участок дороги от улицы Кутузова до шоссе Ленточный Бор, улица Солнечная Поляна.

«В текущем году проведена работа по улучшению освещенности на 104 пешеходных переходах, обустройству островков безопасности. В 2020 году работа в данном направлении будет продолжена», — заявил Антон Шеломенцев.

За три года установили 26 камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, 5 тыс. дорожных знаков, 29 искусственных дорожных неровностей, 10 км ограждений, светофоры.

Проверка камер фиксации нарушений ПДД. Предоставлено участниками ОНФ в Алтайском крае.

Кроме того, в этом году на наиболее аварийно опасных участках нанесли разметку из термопластика на 122 пешеходных переходах. А для снижения аварийности ночью 159 светофоров перевели в круглосуточный режим работы. Также по словам Антона Шеломенцева, у всех образовательных организаций, имеющих выход на проезжую часть, оборудовали пешеходные переходы, соответствующие нацстандартам.

Насколько снизилась аварийность

По информации властей, за 10 месяцев 2019 года в Барнауле:

на 12,8% снизилось количество зарегистрированных ДТП ( с 1077 до 939),

с 1077 до 939), на 29,3% снизилось число погибших ( с 41 до 29),

с 41 до 29), на 12,9% - количество раненых в ДТП людей ( с 1329 до 1157),

с 1329 до 1157), тяжесть последствий ДТП по городу составила — 2,4 ( 2018г. — 3,0).

Кроме того, по сравнению с 2018 годом снизилось количество мест концентрации ДТП (с 38 до 20).

Пешеходный переход. unsplash.com

Большую работу по снижению количества мест концентрации проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2024 году их число должно быть снижено до 50% от базового значения 2017 года (с 42 до 21).

Антон Шеломенцев отметил, что обеспечение безопасности дорожного движения — это комплексная проблема.

«Будем активнее использовать применение искусственных дорожных неровностей, термопластика на пешеходных переходах. Будет продолжена работа с Госавтоинспекцией, общеобразовательными организациями, общественными формированиями, такими как добровольная народная дружина „Барнаульская“, родительскими патрулями, активистами из отрядов юных инспекторов движения», — сообщил он.

Напомним, 30 октября Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, вместе с активистами, представителями власти и ГИБДД осмотрел несколько пешеходных переходов краевой столицы. Представители власти на месте сообщили о проблемах и рассказали, как их можно решить.