Горячий мексиканец. Что за автомобиль из Северной Америки продают за 8 млн рублей в Барнауле

Ram 1500 прибыл в Барнаул из Мексики. Владелец покупал его два года назад у местного дилера и убедительно просит: не путайте с поставками со страховых аукционов США.
Спустя два года после выпуска автомобиль все еще выглядит, как новый. По словам продавца, внешний вид и салон в идеальном состоянии.
Кузов выкрашен в белый цвет, а салон обтянут бежевой и черной кожей.
Обслуживали автомобиль по-американски. Владелец заказывал свечи, масло и фильтр из-за границы.
«РАМ мне в кайф, все устраивает в нем. Но так как это не единственный автомобиль, и, в большей степени, он простаивает, то принял решение о продаже в хорошие руки», — рассказывает продавец.
У Ram бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 400 лошадиных сил. Его пробег — 44 тыс. км.