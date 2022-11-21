21 ноября
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Автоновости

Горячий мексиканец. Что за автомобиль из Северной Америки продают за 8 млн рублей в Барнауле

Ram 1500 2019 года выпуска продают за 8 млн рублей в Барнауле. Владелец покупал его у дилера в Мексике. Объявление размещено на Drom.ru.

Ram 1500, 2019 года выпуска за 8 млн рублей
Ram 1500, 2019 года выпуска за 8 млн рублей
Drom.ru

Ram 1500 прибыл в Барнаул из Мексики. Владелец покупал его два года назад у местного дилера и убедительно просит: не путайте с поставками со страховых аукционов США.

Спустя два года после выпуска автомобиль все еще выглядит, как новый. По словам продавца, внешний вид и салон в идеальном состоянии.

Кузов выкрашен в белый цвет, а салон обтянут бежевой и черной кожей.

Обслуживали автомобиль по-американски. Владелец заказывал свечи, масло и фильтр из-за границы.

«РАМ мне в кайф, все устраивает в нем. Но так как это не единственный автомобиль, и, в большей степени, он простаивает, то принял решение о продаже в хорошие руки», — рассказывает продавец.

У Ram бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 400 лошадиных сил. Его пробег — 44 тыс. км.

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