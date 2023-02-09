9 февраля
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Автоновости

Грация льда и мощь пламени. Брутальный внедорожник продают за 2,5 млн рублей на Алтае

Ford Ranger 2013 года выпуска продают за 2,5 млн рублей в Шипуново. Он стал личным проектом хозяина. Объявление размещено на Drom.ru.

Ford Ranger 2013 года выпуска за 2,5 млн рублей
Ford Ranger 2013 года выпуска за 2,5 млн рублей
Drom.ru

Продавец не просто улучшил автомобиль, а полностью переделал Ford ranger в Ford F150 Raptor. В том числе он заменил родную подвеску на iron man, поставил тюнинговые рычаги и новый аккумулятор на 95А.

При этом хозяин оставил много оригинальных запчастей — подвеска, рольставни, рейлинги, форсунки и три комплекса колес. По его словам, он их аккуратно убрал в коробки и отдает в качестве бонуса к автомобилю.

Автомобиль в максимальной комплектации — 3.2d AT (200 л.с.) 4WD. Кузов выкрашен в терракотовый цвет, а салон отделан черной кожей. Установлен ряд систем — климат-контроль, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, электрообогрев и электропривод.

У Ford дизельный двигатель на 3,2 л, мощностью 200 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. До «сотки» он разгоняется за 10,4 секунды, его максимальная скорость — 175 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 13,1 л на 100 км в городе, 8,9 л — на трассе и 10,4 л — в смешанном режиме.

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