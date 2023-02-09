Грация льда и мощь пламени. Брутальный внедорожник продают за 2,5 млн рублей на Алтае

Ford Ranger 2013 года выпуска продают за 2,5 млн рублей в Шипуново. Он стал личным проектом хозяина. Объявление размещено на Drom.ru.

Продавец не просто улучшил автомобиль, а полностью переделал Ford ranger в Ford F150 Raptor. В том числе он заменил родную подвеску на iron man, поставил тюнинговые рычаги и новый аккумулятор на 95А.

При этом хозяин оставил много оригинальных запчастей — подвеска, рольставни, рейлинги, форсунки и три комплекса колес. По его словам, он их аккуратно убрал в коробки и отдает в качестве бонуса к автомобилю.

Автомобиль в максимальной комплектации — 3.2d AT (200 л.с.) 4WD. Кузов выкрашен в терракотовый цвет, а салон отделан черной кожей. Установлен ряд систем — климат-контроль, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, электрообогрев и электропривод.

У Ford дизельный двигатель на 3,2 л, мощностью 200 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. До «сотки» он разгоняется за 10,4 секунды, его максимальная скорость — 175 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 13,1 л на 100 км в городе, 8,9 л — на трассе и 10,4 л — в смешанном режиме.