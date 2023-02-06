Белоснежный автомобиль Илона Маска продают за 3 млн рублей в Барнауле

Tesla Model S 2013 года выпуска продают за 3,1 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Автомобиль Илона Маска прибыл в Барнаул из США. Продавец честно признается, что при транспортировке был немного поврежден окрас — бампер пришлось подкрасить. В остальном же он радует водителя.

У Tesla Model белоснежный кузов и такой же светлый кожаный салон. Автомобиль управляется через приложение — все кнопки заменяет бортовой компьютер. В него установили навигацию, Spotify и Homelink 4 — приложение для открытия дверей багажа.

Заряда у электромобиля хватает на 330 км. Расположение электронных колонок можно посмотреть в приложении 2Chargers. Также Tesla Model можно заряжать из дома. До 100% он зарядится за пять часов. А с помощью специального кабеля — и за два часа.

У Tesla Model автоматическая коробка передач и 112 лошадиных сил. Пробег — 115 тыс. км.