8 февраля
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Автоновости

Цвет ночного неба. Что за электромобиль редкого «окраса» продают за 4,5 млн рублей в Барнауле

Voyah Free 2021 года выпуска продают за 4,5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Что за электромобиль в редком окрасе продают за 4,5 млн рублей в Барнауле
Что за электромобиль в редком окрасе продают за 4,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Voyah Free — китайский электромобиль со стильным видом и довольно мощным двигателем. Кузов — глубокого синего цвета, который в темноте отливает фиолетовым.

Салон, наоборот, светлый. В белой и бежевой кожей. Кресла укомплектованы подогревом и массажером.

На передней панели находятся три дисплея, есть проекционный экран и функция обновления медиасистемы «по воздуху». Установлен четырехзонный климат-контроль — с голосовым управлением.

У Voyah Free стоит гибридный двигатель. То есть под капотом установлена дополнительная бензиновая турбочетверка, которая не связана с ведущими колесами и работает только в режиме генератора для подзарядки аккумулятора. Дальность хода такого гибрида — 860 км по циклу NEDC.

У электромобиля автоматическая коробка передач, мощность двигателя составляет 694 лошадиных силы.

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