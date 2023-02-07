Что за компактную крошку продают за 400 тыс. рублей в Барнауле

Smart Fortwo 2006 года выпуска продают за 400 тыс. рублей в Барнауле. Объявление о продаже такой малышки размещено на drom.ru .

Smart Fortwo — двухместный хэтчбек размером с рюкзак, шутят автомобилисты. Габариты крохи — 2695 — 1559 — 1565. В этом кроются ее главные плюс и минус.

Благодаря небольшим размерам автомобиль отлично подходит для маневра. Он может развернуться на небольшом расстоянии и с легкостью найти парковочное место. Но на российских дорогах наравне с джипами и внедорожниками он будет смотреться неуверенно.

Кузов — черного цвета, салон отделан тканью. Приборная панель включает в себя только самое необходимое и не может похвастаться более современными функциями. Есть багажное место на 220 л.

У Smart Fortwo бензиновый двигатель на 0,7 л, мощностью 48 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач.

По паспорту, автомобиль потребляет 4,6 л на 100 км в городе, 4 л — на трассе и 4,3 л — в смешанном режиме.