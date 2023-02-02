И в лес, и в горы, и на край света. Белоснежный вездеход продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2019 года выпуска продают за 4,7 млн рублей. Этот автомобиль преодолеет любые препятствия и проедет по самому бездорожью. Объявление размещено на Drom.ru.

Jeep Wrangler признан самым любимым вездеходом для тяжелых путешествий. У него мощные колеса (колесная база — 3 тыс. мм), усиленный бампер и багажник с дополнительным колесом. Хозяин сделал еще одно место для груза на крыше авто с местом под канистру бензина.

Внутри автомобиль тоже выглядит неплохо. Салон отделан кожей и украшен вставками из красного металла. Он вмещает до четырех человек. Здесь есть электрокрыша, подогрев сидений, руля, круиз-контроль и акустика Alpine.

Jeep Wrangler представлен в топ-комплектации Rubicon Power Top. Она имеет силовые пороги Rock Rails, усиленный генератор и АКБ с повышенным током пуска.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 272 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 7 секунд, а его максимальная скорость — 159 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 15,6 л на 100 км в городе, 8,8 л — на трассе и 11,3 л — в смешанном режиме.