2 февраля
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Автоновости

И в лес, и в горы, и на край света. Белоснежный вездеход продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2019 года выпуска продают за 4,7 млн рублей. Этот автомобиль преодолеет любые препятствия и проедет по самому бездорожью. Объявление размещено на Drom.ru.

eep Wrangler 2019 года выпуска за 4,7 млн рублей
eep Wrangler 2019 года выпуска за 4,7 млн рублей
Drom.ru

Jeep Wrangler признан самым любимым вездеходом для тяжелых путешествий. У него мощные колеса (колесная база — 3 тыс. мм), усиленный бампер и багажник с дополнительным колесом. Хозяин сделал еще одно место для груза на крыше авто с местом под канистру бензина.

Внутри автомобиль тоже выглядит неплохо. Салон отделан кожей и украшен вставками из красного металла. Он вмещает до четырех человек. Здесь есть электрокрыша, подогрев сидений, руля, круиз-контроль и акустика Alpine.

Jeep Wrangler представлен в топ-комплектации Rubicon Power Top. Она имеет силовые пороги Rock Rails, усиленный генератор и АКБ с повышенным током пуска.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 272 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 7 секунд, а его максимальная скорость — 159 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 15,6 л на 100 км в городе, 8,8 л — на трассе и 11,3 л — в смешанном режиме.

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