3 февраля
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Автоновости

Смело в путь! Мандариновый Haval Dargo продают за 3 млн рублей в Барнауле

Haval Dargo 2022 года выпуска продают за 3 млн рублей в Барнауле. Китайцы, которые собирали автомобиль, придали названию особое значение. Объявление размещено на drom.ru.

Мандариновый Haval Dargo продают за 3 млн рублей в Барнауле.
Мандариновый Haval Dargo продают за 3 млн рублей в Барнауле.
"Дром".

Haval Dargo — китайский кроссовер, который впервые сошел с конвейера в апреле 2022 года. Его название — это производное от Dare to go, что с английского переводится как «Смело отправиться в путь». В китайском языке его называют просто DaGou («Большая собака»).

У автомобиля терракотовый кузов и черный кожаный салон, украшенный вставками оранжевого цвета. На приборной панели установлен бортовой компьютер, который показывает вид с камеры заднего обзора.

У Haval Dargo есть антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и круиз контроль.

Двигатель у автомобиля бензиновый на 2 л, мощностью 192 лошадиных сил. Есть автоматическая коробка передач. До «сотки» разгоняется за 10 секунд. Его максимальная скорость — 180 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 12 л в городе, 7,5 л — на трассе и 9,2 л — в смешанном режиме.

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