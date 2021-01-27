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Автоновости

Группу автоподставщиков будут судить в Сибири за обманы на 10 млн рублей

В Омске перед судом предстанет группа автоподставщиков, которые инсценировали ДТП и обманули страховые компании почти на 10 млн рублей, сообщает региональное МВД.

В массовую аварию в Новосибирске попали 10 машин. 15 февраля 2019 года.
В массовую аварию в Новосибирске попали 10 машин. 15 февраля 2019 года.
vk.com/act54

В мошенничестве в сфере страхования обвинили 13 жителей Омска.

«В течение 2016−2018 годов фигуранты инсценировали 30 ДТП. Организатором выступал 34-летний житель. В группу им были вовлечены родственник и знакомые», — рассказали в ведомстве.

Организатор разработал сценарии ДТП, которые либо позволяли получить максимальную страховую выплату, либо не привлекали «виновного» к административной ответственности.

При этом группа оборудовала мастерские, где ремонтировали автомобили, чтобы минимизировать затраты на восстановление.

После ДТП передавали в страховые компании документы, на основании которых получали выплаты.

«Ущерб, причиненный девяти страховым компаниям, превысил 9 млн рублей. Кроме того, предпринимались попытки незаконно получить еще более 600 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Ранее в Новосибирске страховая компания отсудила у мужчины деньги за ДТП, которого он не совершал на машине, которой у него никогда не было.

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