Группу автоподставщиков будут судить в Сибири за обманы на 10 млн рублей

В мошенничестве в сфере страхования обвинили 13 жителей Омска.
«В течение 2016−2018 годов фигуранты инсценировали 30 ДТП. Организатором выступал 34-летний житель. В группу им были вовлечены родственник и знакомые», — рассказали в ведомстве.
Организатор разработал сценарии ДТП, которые либо позволяли получить максимальную страховую выплату, либо не привлекали «виновного» к административной ответственности.
При этом группа оборудовала мастерские, где ремонтировали автомобили, чтобы минимизировать затраты на восстановление.
После ДТП передавали в страховые компании документы, на основании которых получали выплаты.
«Ущерб, причиненный девяти страховым компаниям, превысил 9 млн рублей. Кроме того, предпринимались попытки незаконно получить еще более 600 тысяч рублей», — отметили в МВД.
Ранее в Новосибирске страховая компания отсудила у мужчины деньги за ДТП, которого он не совершал на машине, которой у него никогда не было.