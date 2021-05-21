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Автоновости

Грузовик протаранил дорогой автомобиль на тест-драйве в Барнауле

За Новым мостом в Барнауле грузовик врезался в автомобиль BMW X6 стоимостью от 6,6 млн рублей, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

За рулем BMW.
За рулем BMW.
CC0

«Поехали на тест-драйв, а получился краш-тест», — шутят в паблике.

Из опубликованного видео ясно, что грузовик «догнал» тестовое авто.

Автомобилисты заметили, что машина застрахована и продаваться будет как авто с пробегом.

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