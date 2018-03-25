Губернатор Алтайского края призвал волонтеров дежурить на перекрестках

— 2018 год президент объявил годом волонтерства. Думаю, что очень больше число молодых людей, которые хотят себя проявить в общественно-полезной деятельности, можно использовать в дежурствах на оживленных перекрестках, чтобы они разъясняли ПДД и помогали пожилым и людям с ограниченными возможностями переходить дорогу. Эти дежурства надо организовывать в актуальное время, вблизи социальных учреждений. Если выстроить эту работу системно, то получим результат.