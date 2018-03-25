Губернатор Алтайского края призвал волонтеров дежурить на перекрестках

Одним из способов повысить безопасность дорожного движения в Алтайском крае может стать участие добровольцев в дежурствах на оживленных участках. Об этом заявил губернатор региона Александр Карлин.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— 2018 год президент объявил годом волонтерства. Думаю, что очень больше число молодых людей, которые хотят себя проявить в общественно-полезной деятельности, можно использовать в дежурствах на оживленных перекрестках, чтобы они разъясняли ПДД и помогали пожилым и людям с ограниченными возможностями переходить дорогу. Эти дежурства надо организовывать в актуальное время, вблизи социальных учреждений. Если выстроить эту работу системно, то получим результат.
В 2017 году ГИБДД зафиксировала в крае 3107 аварий (-3,1%). В них лишились жизни 297 человек (+15,6%), еще 3949 (-2,8%) получили травмы.
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