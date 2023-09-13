Honda Elysion на системе "андроид" продают в Барнауле за 1,4 млн рублей.

В автомобиле целых семь пассажирских мест. Сиденья всегда были в чехлах, сдвигаются в ровный диван и сдвигаются вперед.
Интересные фишки
- камера заднего хода;
- камера обгона;
- круиз, мультируль;
- стоит андроид система.
"Если вы ищете надежный и комфортабельный семейный автомобиль, то Honda Elysion - идеальный выбор", - пишет продавец.
Для тех, кто ценит пространство и комфорт в путешествиях, этот автомобиль подойдет отлично.
Бензиновый двигатель имеет объем 3 л и 250 лошадиных сил.
Ранее мощный, сильный и спортивный Suzuki продают в Барнауле за 550 тыс. рублей.