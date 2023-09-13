13 сентября
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Автоновости

Honda Elysion на системе "андроид" продают в Барнауле за 1,4 млн рублей

Honda Elysion 2005 года выпуска продается в Барнауле за 1,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Honda Elysion на системе "андроид" продают в Барнауле за 1,4 млн рублей.
Honda Elysion на системе "андроид" продают в Барнауле за 1,4 млн рублей.
Авито

В автомобиле целых семь пассажирских мест. Сиденья всегда были в чехлах, сдвигаются в ровный диван и сдвигаются вперед.

Интересные фишки

  • камера заднего хода;
  • камера обгона;
  • круиз, мультируль;
  • стоит андроид система.

"Если вы ищете надежный и комфортабельный семейный автомобиль, то Honda Elysion - идеальный выбор", - пишет продавец.

Для тех, кто ценит пространство и комфорт в путешествиях, этот автомобиль подойдет отлично.

Бензиновый двигатель имеет объем 3 л и 250 лошадиных сил.

Ранее мощный, сильный и спортивный Suzuki продают в Барнауле за 550 тыс. рублей.

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