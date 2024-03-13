Hummer с привлекательными красотками продают в Барнауле за 4,5 млн рублей.

Автомобиль с красотками на главном фото продают в Барнауле. Он уникален своими фишками и габаритами.
Владелец отмечает, что в машине есть кальян, профессиональное караоке, дым машина, планшет, WiFi, подсветки, лазеры, панорамная бронированная крыша и многое другое.
Все эти фишки не оставят равнодушными любителей вечеринок.
Машина приносит не только массу эмоций, но и дополнительный доход от проката.
У Hummer бензиновый двигатель на шесть литров, автоматическая коробка передач и 315 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за гибридный суперкар продают в Сибири за 36 млн рублей.
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