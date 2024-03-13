Hummer 2002 года выпуска продают в Барнауле за 4,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Hummer с привлекательными красотками продают в Барнауле за 4,5 млн рублей.

Автомобиль с красотками на главном фото продают в Барнауле. Он уникален своими фишками и габаритами.

Владелец отмечает, что в машине есть кальян, профессиональное караоке, дым машина, планшет, WiFi, подсветки, лазеры, панорамная бронированная крыша и многое другое.

Все эти фишки не оставят равнодушными любителей вечеринок.

Машина приносит не только массу эмоций, но и дополнительный доход от проката.

У Hummer бензиновый двигатель на шесть литров, автоматическая коробка передач и 315 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за гибридный суперкар продают в Сибири за 36 млн рублей.

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