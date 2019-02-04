Hyundai Solaris больше не самая популярная иномарка на Алтае. Что берут вместо?

В 2018 году продажи новых Hyundai Solaris в Алтайском крае упали на 25% — до 325 штук. На протяжении нескольких лет это была самая популярная иномарка в автосалонах Барнаула. Теперь седан теряет позиции и проигрывает как отечественным конкурентам, и некоторым зарубежным.

Как Hyundai Solaris терял позиции

В списке самых продаваемых новых автомобилей в Алтайском крае по итогам 2018 года Hyundai Solaris расположился на 7 месте. Это следует из данных о регистрации машин в ГИБДД, которые altapress.ru получил от аналитического агентства «Автостат».

Hyundai Solaris непривычно видеть на такой строчке: около 5 лет корейский седан был в числе бестселлеров в Алтайском крае. По соотношению цены и оснащенности при свежем дизайне у него было не так много реальных конкурентов. Hyundai Solaris стал одним из самых востребованных автомобилей в такси, а это всегда показатель успеха для производителя.

По итогам продаж в 2017 году Solaris входил в число трех самых популярных моделей в регионе, уступив по числу продаж лишь отечественным и более дешевым Lada Granta и Chevrolet Niva. Но уже к тому времени у «корейца» появились сильные конкуренты, с которыми на тот момент автомобилисты только знакомились. А теперь — распробовали.

LADA VESTA CROSS ССО

Кто обошел его по продажам?

Главный конкурент Hyundai Solaris — Lada Vesta. «АвтоВАЗу» удалось сделать конкурентоспособный автомобиль в сегменте В+. При сходстве технических характеристик отечественный автомобиль оказался привлекательнее по цене (от 615 тыс. рублей за Lada против 730 тыс. за иномарку) и благодаря разнообразию модификаций — в линейке Vesta есть седан, универсал (для каждого есть варианты с повышенной проходимостью) и даже спортивная версия.

В 2018 году в Алтайском крае на учет поставили 560 новых Lada Vesta. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. С таким результатом Vesta стала вторым по популярности автомобилем в регионе, уступив лидерство только бюджетной Lada Granta (680 продаж).

На третьем месте — Hyundai Creta. Этот кроссовер перетянул на себя одеяло с Solaris внутри бренда: теперь по соотношению цены и того, что человек получает за эти деньги, это самая удачная модель марки.

Hyundai Creta архив Автоцентр АНТ , официальный дилер Hyundai

Также выше Hyundai Solaris в рейтинге продаж расположились KIA RIO и две «Нивы» — Lada 4×4 и Сhevrolet Niva.

В целом топ-10 самых продаваемых автомобилей в Алтайском крае за 2018 год выглядит так:

LADA GRANTA — 680 штук , +12% к 2017 году; LADA VESTA — 560 ( +47%); HYUNDAI CRETA — 515 ( +34%); CHEVROLET NIVA — 470 ( -6%); KIA RIO — 370 ( +3%); LADA 4×4 — 355 ( +16%); HYUNDAI SOLARIS — 325 ( -24%); LADA LARGUS — 235 ( +51%); UAZ PATRIOT — 230 ( +10%); RENAULT DUSTER — 215 ( 0).

Напомним, в 2018 году рынок новых легковых автомобилей в Алтайском крае прирос на 10%. При этом спрос на некоторые популярные бренды — Toyota, Volkswagen и Mitsubishi — увеличился почти вдвое.