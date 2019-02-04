Hyundai Solaris больше не самая популярная иномарка на Алтае. Что берут вместо?

Как Hyundai Solaris терял позиции
В списке самых продаваемых новых автомобилей в Алтайском крае по итогам 2018 года Hyundai Solaris расположился на 7 месте. Это следует из данных о регистрации машин в ГИБДД, которые altapress.ru получил от аналитического агентства «Автостат».
Hyundai Solaris непривычно видеть на такой строчке: около 5 лет корейский седан был в числе бестселлеров в Алтайском крае. По соотношению цены и оснащенности при свежем дизайне у него было не так много реальных конкурентов. Hyundai Solaris стал одним из самых востребованных автомобилей в такси, а это всегда показатель успеха для производителя.
По итогам продаж в 2017 году Solaris входил в число трех самых популярных моделей в регионе, уступив по числу продаж лишь отечественным и более дешевым Lada Granta и Chevrolet Niva. Но уже к тому времени у «корейца» появились сильные конкуренты, с которыми на тот момент автомобилисты только знакомились. А теперь — распробовали.
Кто обошел его по продажам?
Главный конкурент Hyundai Solaris — Lada Vesta. «АвтоВАЗу» удалось сделать конкурентоспособный автомобиль в сегменте В+. При сходстве технических характеристик отечественный автомобиль оказался привлекательнее по цене (от 615 тыс. рублей за Lada против 730 тыс. за иномарку) и благодаря разнообразию модификаций — в линейке Vesta есть седан, универсал (для каждого есть варианты с повышенной проходимостью) и даже спортивная версия.
В 2018 году в Алтайском крае на учет поставили 560 новых Lada Vesta. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. С таким результатом Vesta стала вторым по популярности автомобилем в регионе, уступив лидерство только бюджетной Lada Granta (680 продаж).
На третьем месте — Hyundai Creta. Этот кроссовер перетянул на себя одеяло с Solaris внутри бренда: теперь по соотношению цены и того, что человек получает за эти деньги, это самая удачная модель марки.
Также выше Hyundai Solaris в рейтинге продаж расположились KIA RIO и две «Нивы» — Lada 4×4 и Сhevrolet Niva.
В целом топ-10 самых продаваемых автомобилей в Алтайском крае за 2018 год выглядит так:
- LADA GRANTA — 680 штук, +12% к 2017 году;
- LADA VESTA — 560 (+47%);
- HYUNDAI CRETA — 515 (+34%);
- CHEVROLET NIVA — 470 (-6%);
- KIA RIO — 370 (+3%);
- LADA 4×4 — 355 (+16%);
- HYUNDAI SOLARIS — 325 (-24%);
- LADA LARGUS — 235 (+51%);
- UAZ PATRIOT — 230 (+10%);
- RENAULT DUSTER — 215 (0).
Напомним, в 2018 году рынок новых легковых автомобилей в Алтайском крае прирос на 10%. При этом спрос на некоторые популярные бренды — Toyota, Volkswagen и Mitsubishi — увеличился почти вдвое.