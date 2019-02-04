В Алтайском крае резко выросли продажи новых Toyota, VW и Mitsubishi

В 2018 году рынок новых легковых автомобилей в Алтайском крае прирос на 10%. При этом спрос на некоторые популярные бренды — Toyota, Volkswagen и Mitsubishi — увеличился почти вдвое. Об этом altapress.ru сообщили в аналитическом агентстве « Автостат ».

По данным агентства, в Алтайском крае в 2018 году на учет поставили 9,2 тыс. новых легковых авто (в 2017 году — 8,3 тыс). Самые популярные модели:

LADA — 2125 проданных авто;

Hyundai — 1090;

Toyota — 810;

KIA — 800;

Nissan — 725.

Также в десятку самых востребованных марок вошли Renault, Chevrolet Niva, VW, Mitsubishi и UAZ. Последний продал в регионе около 300 машин — на 30% меньше, чем в 2017 году. Это самое сильное падение в топ-10. В «минус» сработали также Nissan, Renault, Chevrolet Niva, но их показатели упали не столь сильно, на 4−9%.

Зато остальные бренды показали значительный рост продаж. Так, дилеры KIA и LADA за 2018 год увечили продажи в Алтайском крае на четверть, продажи Toyota после появления официального дилера этой марки в Барнауле стали 40% больше, а продавцы VW и Mitsubishi и вовсе удвоили число сделок.

Напомним, из статистики продаж новых автомобилей в 2018 году можно сделать вывод, что жители Алтайского края обожают внедорожники, соскучились по Toyota и Lexus, а также предпочитают дешевым иномаркам российские Lada.