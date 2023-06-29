И в снег, и в горы. Белоснежный внедорожник продают за 7,5 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2017 года выпуска продают за 7,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что он может проехать и в снежную погоду, и забрать в горы.

Toyota Land Cruiser создан, чтобы покорять бездорожье. У него мощный перед с хромированной решеткой радиатора и массивный капот. Впереди у него установлены более узкие фары.

Кузов выкрашен в белый цвет. По словам продавца, спустя шесть лет автомобиль до сих пор в родной краске.

У Toyota Land Cruiser кожаный салон черного цвета. Потолок отделан черной тканью. Есть камеры на 360 градусов, бортовой компьютер, подогрев всех сидений.

Спереди и сзади у авто установлены стабилизаторы поперечной устойчивости системы. Они улучшают устойчивость на шоссе и придают автомобилю максимальной подвижности для лучшей проходимости на бездорожье.

Система выбора настроек шасси позволяет водителю выбирать варианты «дороги» (песок, скальник, снежный наст, каменистый грунт) с помощью переключателя.

У Toyota Land Cruiser дизельный двигатель на 4,5 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил.