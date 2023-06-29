29 июня
﻿
Автоновости

И в снег, и в горы. Белоснежный внедорожник продают за 7,5 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2017 года выпуска продают за 7,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что он может проехать и в снежную погоду, и забрать в горы.

Toyota Land Cruiser 2017 года
Toyota Land Cruiser 2017 года
Drom.ru

Toyota Land Cruiser создан, чтобы покорять бездорожье. У него мощный перед с хромированной решеткой радиатора и массивный капот. Впереди у него установлены более узкие фары.

Кузов выкрашен в белый цвет. По словам продавца, спустя шесть лет автомобиль до сих пор в родной краске.

У Toyota Land Cruiser кожаный салон черного цвета. Потолок отделан черной тканью. Есть камеры на 360 градусов, бортовой компьютер, подогрев всех сидений.

Спереди и сзади у авто установлены стабилизаторы поперечной устойчивости системы. Они улучшают устойчивость на шоссе и придают автомобилю максимальной подвижности для лучшей проходимости на бездорожье.

Система выбора настроек шасси позволяет водителю выбирать варианты «дороги» (песок, скальник, снежный наст, каменистый грунт) с помощью переключателя.

У Toyota Land Cruiser дизельный двигатель на 4,5 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость