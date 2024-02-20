Bentley Continental 2021 года продают в Новосибирске за 27 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Идеальный Bentley Continental продают в Сибири за 27 млн рублей.

Ключевая особенность модели является то, что Continental GT 2020-2021 года спроектирован и собран вручную. Этот автомобиль представляет собой уникальное сочетание инновационных технологий, натуральных материалов высочайшего качества и искусной работы мастеров экстра-класса.

Яркий и выразительный экстерьер Continental GT воплощает легендарный стиль автомобилей Bentley. Благодаря особым материалам кузов обновлённого седана более чем на 80 кг легче, чем у модели предыдущего поколения.

Continental GT стал первым серийным автомобилем, кузов которого полностью изготовлен по технологии суперформовки. Этот метод позволяет дизайнерам создавать более сложные, рельефные линии кузова, подчёркивая изящный и аристократичный внешний вид модели.

В оптике Continental GT используется новейшая светодиодная матричная технология. Передние фары напоминают подсвеченный драгоценный камень, очарование которого усиливается, когда дополнительная приветственная функция постепенно увеличивает яркость фар, пока владелец приближается к автомобилю. Задние фонари также напоминают граненый хрусталь, подчеркивающий трёхмерную глубину оптики.

Роскошный четырехместный салон очень практичен благодаря увеличенному пространству для хранения различных предметов и полон изысканных художественных деталей. Специально для нового Bentley Continental GT была создана палитра из 15-ти оттенков отделки интерьера.

Continental GT воплощает в себе самые современные технологические решения, среди которых – инновационная цифровая приборная панель, ориентированная на водителя, и поворотный дисплей Bentley Rotating Display.

У Bentley Continental роботизированная коробка передач, 659 лошадиных сил, а также бензиновый двигатель на шесть литров.

Ранее стало известно, что за Ромео продают в Сибири за шесть млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале