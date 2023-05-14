Идеальную Toyota со строгого японского аукциона можно приобрести в Барнауле

В Барнауле выставлен на продажу седан Toyota Allion.

Автомобиль в идеальном состоянии, весь в родном окрасе — серебряном. Приобретался на строгом японском аукционе TAA KINKI, говорится в описании.

Пробег - 33 тыс.километров.

Цена вопроса - 1 190 000. Правый руль.

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