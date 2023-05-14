Идеальную Toyota со строгого японского аукциона можно приобрести в Барнауле

Автомобиль в идеальном состоянии, весь в родном окрасе — серебряном. Приобретался на строгом японском аукционе TAA KINKI, говорится в описании.
Пробег - 33 тыс.километров.
Цена вопроса - 1 190 000. Правый руль.
Ранее стало известно, как в России изменятся цены на автомобили Lada.
Банк России на 2023 прогноз по годовой инфляции сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году равны 4%.
Эксперт по автомобилям Максим Кадаков ранее заявил, что новые авто могут упасть в цене при насыщении ими отечественного рынка.