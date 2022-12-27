Стало известно, как в России изменятся цены на автомобили Lada

«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции. Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — говорит он в ответ на вопрос о ценах на автомобили бренда в предстоящем году.
Банк России на 2023 прогноз по годовой инфляции сохранил на уровне 5−7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году равны 4%.
Эксперт по автомобилям Максим Кадаков ранее заявил, что новые авто могут упасть в цене при насыщении ими отечественного рынка.
Он также отмечает, что для удовлетворения спроса россиян не хватает примерно 1 млн новых автомобилей.
Если на рынке появится такое количество машин, цены могут существенно снизиться, заключает специалист.
Ранее стало известно, что в России новых иномарок осталось всего на месяц продаж.
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