Стало известно, как в России изменятся цены на автомобили Lada

В следующем году рост цен на марку автомобилей Lada будет существенно меньше прогнозируемой инфляции. Об этом РИА Новости заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции. Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — говорит он в ответ на вопрос о ценах на автомобили бренда в предстоящем году.

Банк России на 2023 прогноз по годовой инфляции сохранил на уровне 5−7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году равны 4%.

Эксперт по автомобилям Максим Кадаков ранее заявил, что новые авто могут упасть в цене при насыщении ими отечественного рынка.

Он также отмечает, что для удовлетворения спроса россиян не хватает примерно 1 млн новых автомобилей.

Если на рынке появится такое количество машин, цены могут существенно снизиться, заключает специалист.

Ранее стало известно, что в России новых иномарок осталось всего на месяц продаж.